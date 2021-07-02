نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي تخفيضات وعروض الصيف من أسواق التميمي بالمملكة السعودية في المقال التالي

تخفيضات وعروض الصيف من أسواق التميمي ماركت بالمملكة العربية السعودية رائعة في هذا العام، حيث يقدم كثير من الخصومات على السلع الغذائية المختلفة في مختلف فروعه بالمملكة ومع وجود إمكانية التوصيل للمنزل، فيمكنكم التمتع بمختلف العروض على منتجات الألبان واللحوم والأسماك والأجهزة الكهربائية والمنزلية أيضا وحتى الأسبوع القادم من شهر يوليو. تخفيضات وعروض الصيف من أسواق التميمي بالسعودية سعر عبوة ورق عنب فودي فقط ١١.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٤.٢٥ ريال سعودي، ٨ عبوة صلصة طماطم هاينز بسعر ٧.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١١.٧ ريال سعودي، حيث يكون هناك أهمية وفوائد كثيرة للطماطم فهي تساعد في إنقاص الوزن، وتعالج مشاكل المعدة والإمساك، وأيضا لها أهمية كبيرة لمرضي السكري وللحوامل والأطفال، وتحسن من صحة القلب والشرايين، وأيضا الطماطم مفيدة جدا للبشرة وتحارب التجاعيد وعلامات تمدد الجلد.

١٦ قطعة متنوعة من بسكويت أوريو بسعر ١٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٣٦.٥ ريال سعودي، عبوة ٥ كيلو من أرز بسمتي طويل الحبة بسعر ٢٨.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٣٤.٩٥ ريال سعودي.

عبوة ١٠ كيلو من أرز بسمتي أبو كأس بسعر ٥٣.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٧٣.٩٥ ريال سعودي، كريمة الخفق من دريم ويب بسعر ١٦.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٥.٩ ريال سعودي. عروض اليوم من أسواق التميمي وحتى الأسبوع القادم على مختلف السلع الغذائية عبوة زبدة الفول السوداني من فودي بسعر ٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٦.٨ ريال سعودي، ويمكن أيضا تحضير زبدة الفول السوداني بكل سهولة في المنزل عن طريق وضع الفول السوداني في إناء علي نار هادئة ثم نقوم بتقشيره، ثم نقوم بوضعه في محضر الطعام وطحنه حتى يصبح بودر ناعم، نقوم بإضافة قليل من الزيت النباتي أو زيت السمسم أو زيت جوز الهند مما يعطيه قيمة غذائية كبيرة، ثم نقوم بإضافة ملعقة من عسل النحل ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات ونقوم بحفظها في علبة محكمة الغلق للحفاظ عليها.

سعر نصف دجاجة من أسواق التميمي متبلة بتتبيلات متنوعة ٨.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١١.٥ ريال سعودي، سعر الكيلو من فيليه سمك قشر البياض فقط ٥٦.٨٥ ريال سعودي بدلا من ٧٤.٥ ريال سعودي.

سعر الكيلو من البرجر البقري أو السجق المصري ٣٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٦٥.٦٥ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة أقوي تخفيضات وعروض الصيف من أسواق التميمي بالمملكة السعودية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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