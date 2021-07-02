تراند الفن: الأسهم الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية بنهاية جلسة اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 02:12 صباحاً - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الخميس، ليسجل مؤشر “إس آند بي 500” إغلاقا قياسيا في أولى جلسات النصف الثاني من العام الجاري 2021.

وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.4% أو 131 نقطة ليغلق عند 34.633 ألف نقطة.

وصعد “إس آند بي 500” بنحو 0.5% ما يعادل 22 نقطة ليسجل سادس إغلاق قياسي على التوالي عند 4319 نقطة.

وارتفع مؤشر “ناسداك” 0.1% أو 18 نقطة ليسجل 14.522 ألف نقطة.

واستفادت بورصة وول ستريت من صعود أسهم الطاقة مع ارتفاع خام نايمكس الأمريكي أعلى 76 دولارًا خلال التعاملات لأول مرة منذ عام 2018، ما دعم مكاسب سهم “شيفرون” بنحو 1.4%.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعا عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع قرار تحالف “أوبك بلس” بتأجيل القرار بشأن سياسة الإنتاج حتى غدًا الجمعة.

وذكرت وكالة “رويترز” نقلًا عن مندوبين، أن الاجتماع الوزاري لتحالف الدول الأعضاء في “أوبك” وخارجها قد يتأجل حتى غدٍ الجمعة مع وجود خلافات بين المشاركين حول خطط إمدادات الخام.

كما أوضحت وكالة “بلومبرج” أن الإمارات قدمت اعتراضًا على الاتفاق الأولي بشأن سياسات إنتاج النفط، ما تسبب في عدم صدور أي توصيات من جانب اللجنة الاستشارية لتحالف “أوبك بلس”.

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