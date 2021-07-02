تراند الفن: تفاصيل جولة شاب أمريكي داخل سوق الإبل في بريدة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 02:12 صباحاً - أدمن ‏9 دقائق مضت المرصد 9 زيارة

صحيفة المرصد: رصدت قناة السعودية جولة قام بها شاب أمريكي يُدعى ماكس في سوق الإبل بمدينة بريدة بالقصيم، وهي الجولة التي رافقه خلالها اثنين من أصدقاءه السعوديين، واللذين وجها له بعض النصائح قبل دخول السوق حتى لا يقع ضحية لأي عملية نصب.

وتحدث الشاب الأمريكي ماكس عما شاهده في سوق الإبل من المزايدات بين المشترين المتنافسين على شراء الإبل المعروضة للبيع في السوق.

ورصد تقرير قناة السعودية حوار دار بين الشاب الأمريكي وأحد المرتادين القدامى لسوق الإبل، والذي رد على تساؤلات ماكس بخصوص الدور الذي يلعبه “الدلال” في عمليات بيع وشراء الإبل في السوق والنسبة التي يتحصل عليها من كل عملية بيع.

كما تساءل الشاب الأمريكي عما يتم في حال قام شخص بدخول المزايدة على واحدة من رؤوس الإبل، لكن دون أن يوافق في نهاية المطاف على دفع المبلغ الذي نطق به خلال المزايدة.

وفي ختام التقرير مازح الشاب الأمريكي ماكس مرافقيه السعوديين قائلًا إنه ينوي جمع الأموال والعودة مرة أخرى لشراء الإبل من سوق بريدة.

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