تراند الفن: أشقاء سوريون يعدمون شقيقتهم بطريقة وحشية ويوثقون جريمتهم بفيديو مرّوع

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 02:12 صباحاً - صحيفة المرصد : تناقل ناشطون من مناطق شمال وشرق سوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ا لمجموعة من الشبان وهم يقدمون على قتل فتاة قاصر رميا بالرصاص، في محافظة الحسكة السورية.

ويحتوي المقطع على مشاهد صادمة و”بشعة” لعملية قتل الفتاة، وبحسب ما تقول 3 مصادر إعلامية تعود الجريمة قبل ثلاثة أيام

وتأكد من صحة الحادثة بعد حديثه مع مسؤول أمني، حيث قال الأخير إن الجريمة مرتكبة منذ ثلاثة أيام، ليتم نشر تفاصليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخميس، لافتا: “المتهمون بالجريمة هم الأب والأخ. لا يزالوا متوارين عن الأنظار حتى الآن” وفقا لموقع الحرة .

ويبلغ عدد الشبان الذين نفذوا عملية القتل أكثر من عشرة، وأظهر التسجيل المصور عملية اقتياد الفتاة إلى منزل مهجور، ومن ثم رمي الرصاص عليها ببندقية آلية.

وللوهلة الأولى وفي أثناء رمي الرصاصات الأولى بدت الفتاة التي تدعى “ع.س” وكأنها تنازع من أجل البقاء على الحياة، ليطلب أحد الشبان رمي الرصاص على رأسها مباشرة وقتلها على الفور.ويبلغ عدد الشبان الذين نفذوا عملية القتل أكثر من عشرة، وأظهر التسجيل المصور عملية اقتياد الفتاة إلى منزل مهجور، ومن ثم رمي الرصاص عليها ببندقية آلية.