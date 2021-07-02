تراند الفن: متحدث «تحلية المياه» يكشف نسبة المحتوى المحلي بنهاية العام (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 02:12 صباحاً - أوضح المتحدث الرسمي لمؤسسة تحلية المياه، سلطان العتيبي،نسبة المحتوى المحلي في المؤسسة.

وأكد خلال حديثه لقناة “العربية”، أن نسبة المحتوى الحالي في المؤسسة تبلغ حالياً 46%، ويُستهدف رفعها إلى 50% بنهاية العام الجاري، على أن تبلغ 60% في عام 2025.

وبيّن أن توطين المحتوى المحلي يضمن سلاسل الإمداد، ويسهم في تنمية قدرات المصنع الوطني، إضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب السعودي، ما ينعكس على الناتج المحلي.

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