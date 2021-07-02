تراند الفن: حمو بيكا يستجيب لنصيحة هاني شاكر: “لغيت كل شغلي وخدت أول درس موسيقى” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 01:12 صباحاً - علق مطرب المهرجانات حمو بيكا على نصيحة المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، التي وجهها له على الهواء مباشرةً بمكالمة تليفونية ببرنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر.

وقال حمو بيكا: “ربنا يخليك لينا وأنا بحبك واحترم كل قوانينك كل اللي يقولي عليه أنا بقوله حاضر ونعم وأنا بالفعل لغيت كل شغلي، وبدأت النهارده أخد أول درس موسيقى عند الأستاذ محمود عبد الستار الذي رشحه لي أمير الغناء العربي”.

ورد عليه أمير الغناء العربي هاني شاكر بمكالمة هاتفية في نفس الوقت بالبرنامج: “ركز يا حمو في الفترة اللي جاية.. والدرس هيفرق معاك كتير.. ولو فيه نصيب ونجحت هتبقى تحت مظلة النقابة وهنقولك إيه الحلو اللي يتقال واللي ميتقالش.. وأنا وعدتك بكدا لو تفتكر”.

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