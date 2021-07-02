تراند الفن: رفع كفاءة المتقدمين.. اللقاء الأول لمشروع “إبدا حلمك” بأسوان

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 01:12 صباحاً - عقد أول لقاء للمقبولين بمشروع “إبدا حلمك” بمحافظة أسوان بمسرح فوزى فوزى “المسرح الصيفي” مع اللجنة المكونة من المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، المخرج خالد أبو ضيف، الناقد محمد الروبي رئيس تحرير مجلة مسرحنا.

وقال طه إن المسرح تطور في العالم وأن التدريبات بالمشروع لرفع كفاءة المتقدمين، ويهدف لعدد من المحاور الأساسي أهمها السعي لعمل ممثل شامل “رجل مسرح”، وتحدث عن مدارس التمثيل، الموسيقى وما تشمله من “نغمات، تنظيم النفس، السلم الموسيقى، الحركة الموسيقية”.

وأضاف أن الرقص جزء من المسرح وهو الخيال البصرى، كما توجد مدارس للرقص، أما السينوغرافيا تشمل تجميعة “الديكور والملابس والاكسسوار، الدراما وطريقة الإلقاء واللغة سواء عامية أو باللغة العربية”.

وينقسم المشروع إلى ثلاثة مراحل: المرحلة النظرية، التدريب على خشبة المسرح، مشروع التخرج.

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