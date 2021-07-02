تراند الفن: أول رد من محافظ مطروح بعد غلق مسرح الساحل على فريق أشرف عبد الباقي (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 01:12 صباحاً - علق اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على قرار غلق مسرح الساحل الشمالي أثناء وجود فريق الفنان أشرف عبد الباقي على المسرح، وفصل التيار الكهربائي عن الفريق أثناء تقديم المسرحية.

وقال محافظ مطروح في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، إن سبب غلق مسرح الساحل على الفنان أشرف عبدالباقي وفريقه الفني، كان بسبب عدم توافر اشتراطات الأمن والسلامة حسب رخصة عرض المسرحية.

وأضاف محافظ مطروح، أن السبب أيضًا خوفنا الكبير على الجماهير الحاضرة للعرض من حدوث أي شيء يهدد حياتهم.

وعلم موقع “القاهرة 24”، من مصادر مطلعة أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قرر منذ قليل، غلق مسرح الساحل الشمالي أثناء وجود فريق أشرف عبد الباقي على المسرح لتقديم مسرحية “ليلة العمر”.

وأضافت المصادر، أن إغلاق المسرح تم من خلال فصل التيار الكهربائي بطريقة مهينة، وذلك حسب رواية شهود عيان، وذلك بسبب عدم الحصول على تصاريح.

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