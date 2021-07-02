تراند الفن: تعرف على الموقف القانوني من عرض مسلسل “رشاش” أحد أشهر قطاع الطرق في المملكة

صحيفة المرصد : كشف المحامي عبدالله العنزي عن الموقف القانوني لمسلسل “رشاش” بعد عرض منصة شاهد التابعة لمجموعة قنوات MBC أول حلقتين منه، وهو المسلسل الذي يتناول قصة حياة المطلوب الأمني رشاش الشيباني العتيبي والذي تم إعدامه عام 1989.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” أكد المحامي عبد الله العنزي على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من عائلة الشخص الذي يتناول المسلسل قصة حياته، بغض النظر عما إذا كان مطلوبًا للأمن من عدمه، كون المسلسل يمس سمعة أسرة عائلته بشكل أو بآخر.

وتوافق مع هذا الرأي المحامية وعد المرسال والتي نقلت الصحيفة عنها تأكيدها على وجوب أخذ موافقة ورثة رشاش على عرض المسلسل، وفي حال ما تم عرضه دون موافقتهم، فإن لهم الحق في رفع دعوى تعويضية ومخالفة على اللجنة الإعلامية للقناة، حتى ولو كان الشخص الذي تدور حوله قصة المسلسل مطلوب للجهات الأمنية.

كما أشارت المحامية وعد المرسال كذلك إلى ضرورة الحصول على إذن قانوني من الجهات الأمنية المختصة قبل عرض المسلسل، موضحة أن مقدار المخالفة المتعلقة بهذا الأمر يخضع لتقدير الجهة القضائية المختصة.