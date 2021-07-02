تراند الفن: حسين لبيب: التعاقد مع سيف الجزيري بناءً على طلب كارتيرون

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 01:12 صباحاً - تحدث حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن التجديد لسيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، والمعار من صفوف المقاولون العرب.

ونجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في تفعيل التعاقد مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق المعار من المقاولون العرب، لمدة 3 سنوات أخرى وينتهي عقده بنهاية عام 2024.

وأضاف حسين لبيب خلال تصريحات تلفزيونية له: التجديد للاعب جاء بناءً على رغبة الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق، في ظل الأداء الجيد الذى ظهر عليه الفترة الماضية.

وواصل حسين لبيب: “اللاعب وافق على جميع طلبات النادي، ولم نجد أي صعوبة في الحصول على توقيع اللاعب”.

وتابع رئيس اللجنة: “جميع لاعبي الفريق شعروا بالاستقرار الفترة الحالية، في ظل ما ينعم به النادي، وأطلب من الجماهير مواصلة دعمها للجنة الحالية”.

واختتم رئيس الزمالك، لا يوجد أي تواصل مع فرجاني ساسي، والمحامي الخاص به أبلغ إدارة النادي بأن اللاعب لن يقدم إلي مصر، معلنا أن النادي سيتخذ كافة الطرق لحفظ حقوقه وعدم التفريط بها.

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