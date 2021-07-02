تراند الفن: ماذا قدم رمضان صبحي أمام الأهلي؟

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 01:12 صباحاً - انتهت مباراة فريق الأهلي ضد نظيره بيراميدز بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت مباراة الخميس تقديم رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز، أداء جيد أمام ناديه السابق الأهلي.

وشارك رمضان صبحي في مباراة اليوم بين الأهلي وبيراميدز، في مسابقة الدوري المصري الممتاز بشكل أساسي حتى نهاية اللقاء.

وصنع رمضان هدف فريق بيراميدز الأول في مرمى الأهلي، حيث قدم تمريرة مميزة إلى إبراهيم عادل الذي وضع الكرة في شباك الأحمر في الدقيقة 47، قبل أن يسجل الأهلي التعادل، ومن ثم الهدف الثاني حتى يتمكن بيراميدز من تسجيل التعادل لينتهي اللقاء بهدفين لكل فريق.

وبهذه النتيجة يصبح الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 42، بينما أصبح فريق بيراميدز في المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

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