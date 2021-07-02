شوف عروض أسواق العثيم بالسعودية تخفيضات مقاضيك الشهرية من الاخر يابلاش

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عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم الأسبوعية، تعتبر أسواق العثيم من أهم الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية حيث توفر إليكم أفضل ما لديها من عروض على كافة ما تقدم من منتجات، حيث تقدم أسواق العثيم إليكم أفضل العروض المتعلقة بفصل الصيف ويمكن للجميع الأن أن يستفاد من هذه العروض والحصول على أفضل الخصومات على كافة المنتجات بنسبة تصل إلى 80%، فأسرعوا الآن للتوجه إلى أسواق العثيم والاستفادة من كافة عروضها.

عروض العثيم في السعودية اليوم:

تعدد الأغراض التي تقدم عليها أسواق العثيم العروض ومن أبرز المنتجات الغذائية التي يتوفر عليها العرض علبة الخوخ فيصل سعرها إلى 8 مريا وليمون فتنامي فقط بسعر 5.45 جنيه ريال، وتوفر إليكم عروض أيضاً على عصير البرتقال بسعر 2.95 ريال سعودي، وتشمل العروض أيضاً العنب الأبيض العلبة الواحدة فقط بسعر 2.95 ريال وهناك الكثير من الخضروات التي يتم تقديم العرض عليها.

ننتقل بكم إلى اللحوم وهذه من أهم المنتجات التي يهتم بها الكثير من المواطنين في الملكة العربية السعودية بها واستطاعت أسواق العثيم أن تقدم إليكم مجموعة من العروض على أحد أنواع اللحوم التي تشاهد طلب كبير على سبيل المثال لحم العجل البلدي بدون عظم فقط بسعر 41.95 ريال سعودي وذلك للكيلو الواحد ولحم حاشي بالعظم بسعر يصل إلى 27.95 ريال سعودي وذلك فقط للكيلو الواحد ومن بين اللحوم التي يشمل العرض عليها هي لحم عجل بلدي مع العظم فقط بسعر 34 ريال سعودي مع لحم حاشي طازج بدون عظم بسعر يصل إلى 36 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم الأسبوعية في السعودية:

مع كل أسبوع توفر إليكم أسواق العثيم عرض أفضل من العرض السابق وجميعها مناسبة لكاف المواطنين فيمكنكم في أي وقت التوجه إلى أسواق العثيم وستحصلون على كل ما ترغبون من منتجات وليس فقط منتجات غذائية بل تشمل أسواق العثيم الأجهزة الكهربائية وكل ما يحتاج إليه الطفل والمطبخ، فإذا كنتم في حاجة للاستفادة من كافة منتجات أسواق العثيم عليكم سرعة التوجه لأقرب فرع فيوجد لأسواق العثيم فروع عديدة في مدن المملكة.

كتالوج عروض أسواق العثيم في السعودية: