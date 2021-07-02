تراند الفن: صافيناز تتحدى رزان مغربى بالرقص والدلع “الحياة حلوة”

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 56 دقيقة مضت فيديوهات 107 زيارة
استضاف برنامج “الحياة حلوة” الذي تقدمه الفنانة رزان مغربي على شاشة قناة الحياة الراقصة صافيناز ونجوم آخرين.
رزان مغربي وجهت سؤال لصافيناز إن كان لديهم في أرمينيا أعراس شعبية كما هو الحال في الوطن العربي وردت الراقصة الأرمنية بالقول أن “الدبكة” بالأساس هي أرمنية وبلاد الشام أخذوها من الأرمن!
وفي لقطة طريفة، تحدت رزان مغربي صافيناز بأن تريها الدبكة وترقص معها على المسرح فكان هذا الفيديو شاهدوه:
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