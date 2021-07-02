تراند الفن: سيد عبد الحفيظ: أغلقنا صفحة مباراة بيراميدز للتركيز في مواجهة سموحة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 12:09 صباحاً - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني أغلق صفحة مباراة بيراميدز التي أقيمت اليوم في الأسبوع الـ27 للدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، للتركيز في المواجهة المقبلة أمام سموحة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح أن الأهلي قدم مباراة قوية أمام بيراميدز ولاحت له العديد من الفرص المحققة التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز، فضلا عن إهدار علي معلول ركلة الجزاء التي حصل عليها الفريق، كما تصدت العرضة لتسديدة محمد شريف.

وأشار إلى أن هذه طبيعة كرة القدم، وأن مشوار بطولة الدوري صعب وطويل، والجهاز الفني سوف يعكف على علاج الأخطاء قبل المواجهات المقبلة.

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