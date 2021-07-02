تراند الفن: مصدر يكشف سبب إغلاق مسرح الساحل الشمالي على فريق أشرف عبد الباقي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 12:09 صباحاً - علق مصدر مطلع على قرار اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بغلق مسرح الساحل الشمالي أثناء وجود فريق أشرف عبد الباقي على المسرح، وفصل التيار الكهربائي عن الفريق.

وقال المصدر، لـ”القاهرة 24″، إن سبب إغلاق المسرح عدم حصول الفريق على تصريح أمني.

وفي هذا الصدد، تعرض قناة “MBC مصر”، اليوم الجمعة في تمام الثامنة مساءً، أحدث عروض “مسرح مصر”، حيث تعرض المسرحية الكوميدية “ليلة العمر”.

مسرحية “ليلة العمر” تدور أحداثها في أجواء غير تقليدية حول محاولة بعض المساجين الهروب بالاختفاء داخل قاعة أفراح يتصادف وجود حفل زفاف بها؛ ما يسبب لهم مشكلات عديدة، ويفجر كثيرًا من المواقف الكوميدية الضاحكة.

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