تراند الفن: مدرب بيراميدز يتحدث عن التعادل أمام الأهلي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 12:09 صباحاً - قال اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لبيراميدز، إنه سعيد للغاية بالعودة للدوري المصري وفخور بالوجود في صفوف بيراميدز، متمنيًا التوفيق للنادي الأهلي بالفوز بلقب دوري الأبطال الإفريقي، موضحًا أنه الفريق الأفضل حاليًا ويتمنى لهم التوفيق.

وشدد على أنه موجود في مكانه منذ 3 أيام فقط، وبالنسبة لأي مدرب تكون الأمور صعبة، وفي يومين يستحيل تغيير الأمور وطريقة اللعب، ولكنه سعيد باستيعاب اللاعبين للأداء وطريقة اللعب.

أوضح أنه يشعر بأداء لاعبيه واستيعابهم بأنهم في الطريق لخلق فريق قوي مستقبلا، وأن لاعبي بيراميدز بإمكانهم تقديم أفضل أداء في المستقبل والعودة للطريق الصحيح، مشددًا على أن لاعبي بيراميدز لا يهتمون بالأموال كما يردد البعض ولكنهم يلعبون من أجل هدف واضح وهو منافسة الكبار ووضع ناديهم في مكان مشرف في جدول الترتيب والمنافسة على كل البطولات في المستقبل.

وأكد أنه موجود في منصبه هو وجهازه المعاون بهدف وضع بيراميدز في المسار الصحيح والمنافسة على جميع البطولات في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تعامل مع الطرد المبكر في الشوط الأول لنبيل دونجا بصورة جيدة، وفي حال لعب فريقه باقي اللقاء بتشكيل كامل كان من الممكن تحقيق نتيجة أفضل، واللعب ناقصًا لفترة طويلة أمام فريق بحجم الأهلي يعد موقفًا صعبًا لأي فريق ينافسه، وعلى الرغم من الطرد أهدر اللاعبون العديد من الفرص السهلة كانت كفيلة بأن يخرج الفريق بنتيجة أفضل، وكذلك الأهلي أهدر بعض الفرص.

ولفت إلى أنه سيحاول وضع شخصيته مع بيراميدز ولا بد من الصبر من أجل ظهور بصمته في الفترة المقبلة، وهدف بيراميدز هو أن يكون في المنافسة على البطولات مستقبلًا، ولكنه مع العمل الجاد والقوي سيكون قادرًا على وضع الفريق في المسار الصحيح في أقرب وقت ممكن بشرط عدم التسرع والاستعجال ولا بد من الصبر ليظهر الفريق بصورة أفضل.

وأضاف أن نتيجة التعادل مرضية إلى حد كبير كونها أول مباراة له في منصب المدير الفني، وهناك 11 مباراة أخرى في الدوري بجانب كأس مصر، وهدفه هو الفوز في جميع المباريات، وهذا الهدف لن يتحقق بالكلام فقط ولكنه بالعمل الجاد، وبيراميدز لا يخشى أي فريق وقادر على الفوز أمام أي خصم.

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