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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 12:09 صباحاً - صحيفة المرصد : شهدت المكاتب الهندسية حالة استنفار قصوى لاستخراج التراخيص للمباني ، وذلك تزامناً مع بدأ تطبيق منظومة كود البناء السعودي.
وكشف تقرير نشرته صحيفة “الوطن” وصول المعدل اليومي لاستكمال وإنجاز الرخصة، ما بين 3 و 5 رخص مقابل رخصة متوسط يومي، ترتفع حسب طاقة المكتب الفنية.
فيما توقع مختصون تقلص إصدار رخص البناء بالتزامن مع بدء تطبيق الكود، باعتبار أن ذلك يتطلب القدرة المالية لكامل المبنى.
وأوضحوا أن هناك مخاوف حاليًا، باعتبار الكود السعودي، يركز على العملية الإشرافية من البداية حتى النهاية كاملة، وهو الأمر الذي يرفع حجم مسؤولية مكاتب الإشراف، وبالتالي ارتفاع تكلفة الإشراف إلى أكثر من 5 أضعاف، وذلك في معدل من 8 آلاف إلى 40 ألف ريال.
وأشاروا إلى أنه من بين الخطوات الرئيسية لإنجاز الرخصة الإقرار المساحي، والمخطط، وعقد الإشراف.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كود البناء يرفع فواتير المكاتب الهندسية من 8 إلى 40 ألف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.