فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏44 دقيقة مضت فيديوهات 92 زيارة

تحدت عروس اللاعب حازم إمام، الراقصة الأرمينية «صافيناز» في الرقص على أنغام أغنية «زلزال» للمطرب محمود الليثي، وسط تصفيق حاد من الأصدقاء والأقارب. تحدت عروس اللاعب حازم إمام، الراقصة الأرمينية «صافيناز» في الرقص على أنغام أغنية «زلزال» للمطرب محمود الليثي، وسط تصفيق حاد من الأصدقاء والأقارب. وأحيت «صافيناز» حفل زفاف اللاعب حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالقاعة الملكية بنادي الحرس الجمهورى بصلاح سالم. وكان حفل زفاف اللاعب حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بدأ في القاعة الملكية بنادي الحرس الجمهورى بصلاح سالم بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عروس حازم إمام تهز عرش الراقصة «صافيناز» وتتحداها فى «وصلة رقص» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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