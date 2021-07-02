فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏32 دقيقة مضت أخبار المشاهير 54 زيارة نشرت الفنانة سمية الخشاب ،مقطع فيديو ومجموعة صور جديده لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وظهرت سمية الخشاب في الصور والفيديو داخل حمام السباحة بإطلالة صيفية جذابة، مما أثار إعجاب متابعيها. وعلقت الخشاب علي الصور قائلة : “اهلا بالصيف “. وتحتفل حاليا سمية الخشاب بنجاح أغنيتها الجديدة “أوعدك” التي شاركت فيها مطرب المهرجانات عمر كمال، واحتلت أغنية (أوعدك – ملبن)، التريند رقم ١ على موقع “يوتيوب” بعد ساعات من طرحها. شاركها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: سمية الخشاب تخطف الانظار من داخل حمام السباحة .. بالفيديو والصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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