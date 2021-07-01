تراند الفن: بالفيديو.. شهود عيان يكشفون معلومات لأول مرة عن عصابة “رشاش “.. والمكان الذي نفذ فيه أبرز عملياته

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 11:09 مساءً - صحيفة المرصد : عرضت قناة MBC، الجزء الأول ضمن سلسلة تقارير، تكشف من خلالها معلومات لأول مرة عن عصابة “رشاش العتيبي “، الذي نشط كمجرم في ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن يتم الإطاحة به من جانب قوات الأمن.

ونفذ “رشاش العتيبي”، العديد من عمليات السلب والنهب وقطع الطرق بين مدن المملكة بمعاونة مجموعة من اللصوص، وهو ما رواه شهود عيان، خلال ظهورهم في الوثائقي الذي يُعرض على مدى 5 أيام في نشرة التاسعة ب قناة MBC.

وقال عبد الله التميمي، أحد المجني عليهم من عصابة “رشاش العتيبي”: ” شاهدت ذات مرة في سفري حادثاً مروريا، فتوقفت لأجد رشاش وعصابته، وأخدوا مني مفتاح السيارة وقاموا بتفجيرها بعد الاستيلاء على ما بها من نقود، نجوت من الموت بعد إطلاق الرصاص علي، مرت الرصاصة بجانبي”.

أعمالهم عشوائية غرضها السرقة والنهب

وأضاف حمد الخثلان محافظ المجمعة سابقاً، أن الملك سلمان بن عبد العزيز كلفه حينما كان أميرا للرياض في ذلك الوقت، بتولي قضية رشاش وعصابته.

وتابع: “رشاش وعصابته لم يكن لديهم أي أهداف، وأعمالهم عشوائية غرضها السرقة والنهب، حيث دأبوا على تنفيذ أعمالهم ليلا على ضوء القمر”.

ومن جانبه قال “سعود”، صديق رشاش في ذلك الوقت: “أتمنى ألا يمر علي ولا على شباب أمة محمد مثل ذلك الوقت العصيب، انتقل من ديرة إلى ديرة في الليل من الخوف لأحد يجيب خبرنا”.

أبرز العمليات

وخلال الجزء الأول من الوثائقي، ظهر الطريق الذي نفذ فيه رشاش وعصابته أبرز عمليات السلب والنهب وقطع الطرق، وهو طريق “نفود السر” الواصل بين شقراء والدوادمي.

ويعتبر طريق “نفود السر”، الممر الحيوي للحجاج والمعتمرين والحركة التجارية في ذلك الوقت، وكان مسرحًا لعمليات السلب والنهب التي يقوم بها رشاس وعصابته.

والجدير بالذكر أن “رشاش” من مواليد عام 1960، ونفذ العديد من عمليات السلب والنهب وقطع الطرق، بمعاونة عدد من اللصوص، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه، بعد ملاحقة استمرت عدة أشهر، وتم تنفيذ حكم القتـل به وبأفراد عصابته في عام 1989.