تراند الفن: مرور 60 دقيقة.. التعادل الإيجابي يسيطر على مباراة الأهلي وبيراميدز

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 11:09 مساءً - مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي أمام نظيره فريق بيراميدز، وتشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

وافتتح إبراهيم عادل الأهداف لصالح بيراميدز فى الدقيقة 47 وتعادل حسين الشحات لصالح النادي الأهلي فى الدقيقة 52.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق – بدر بانون – رامي ربيعة – علي معلول.

خط الوسط: حمدى فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية.

خط الهجوم: محمد مجدي “أفشة” – طاهر محمد طاهر – محمد شريف.

وجاءت تشكيلة بيراميدز الرسمية كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور – أحمد سامي – أحمد فتحي – محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا – عبد الله السعيد – إبراهيم حسن – إيريك تراوري – رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

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