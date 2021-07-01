تراند الفن: الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام بيراميدز بالدوري الممتاز (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 11:09 مساءً - سقط النادي الأهلي، اليوم الخميس، في فخ التعادل أمام نظيره فريق بيراميدز، بنتيجة هدفين لكل فريق ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأهلي وي السلام إثارة كبيرة ومتعة بين الفريقين.

وسجل إبراهيم عادل الهدف الأول لصالح بيراميدز في الدقيقة 47 وتعادل حسين الشحات لصالح الأهلي في الدقيقة 52، بينما أهدر علي معلول ركلة جزاء في الدقيقة 62 وأحرز كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 81 وتعادل تراوري في الدقيقة 90، ولعب بيراميدز بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 45 بعد طرد دونجا.

وبهذه النتيجة يصبح الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 44، بينما ظل فريق بيراميدز في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.

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