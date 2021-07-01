تراند الفن: “الكهرباء”: بدء تطبيق الزيادة الجديدة على شرائح الاستهلاك اليوم الخميس

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 11:09 مساءً - قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة أعلنت زيادة أسعار الكهرباء على مدى 5 سنوات، وتطبيق الزيادة الجديدة ابتداءً من شهر يوليو من كل عام.

ولفت في تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم الخميس، إلى أن الزيادة لم تشمل كل الشرائح، فتسعيرة الكهرباء للصناعة لم تتغير أو أسعار الكهرباء التجارية لم تتحرك.

وتابع “حمزة” أن زيادة الأسعار شملت من يستهلك حتى 1000 كيلو بمعدل 10 قروش للكيلو، والدعم ما زال موجودًا حتى الآن، رغم الزيادة الجديدة.

وأشار إلى أن الشائعات التي تتحدث عن رفع تسعيرة الكهرباء للكيلو 4.25 جنيه أمر غير صحيح على الإطلاق.

وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مدَّ فترة تحريك الأسعار من سنتين لـ5 سنوات، حتى لا يشعر المواطن بالزيادة بصورة كبيرة، ولكي تستطيع الكهرباء تغطية التزاماتها، حتى لا تعود مصر للوضع المظلم الذي كانت تعاني منه.

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