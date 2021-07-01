تراند الفن: الإمارات تحظر السفر إلى 14 دولة بسبب فيروس كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 10:09 مساءً - حظرت وزارة الخارجية الإماراتية مواطنيها من السفر إلى 14 دولة بسبب تفشي فيروس كورونا داخل تلك الدول خلال الفترة الماضية.

وأوضحت، في بيان لها، أن الـ14 دولة التي جرى منع السفر إليها هي: كل من الهند، باكستان، بنغلاديش، نيبال، سيريلانكا، فيتنام، ناميبيا زامبيا، الكونغو الديمقراطية، أوغندا، سيراليون، ليبيريا، جنوب إفريقيا ونيجيريا، بسبب تفشي سلالات كورونا المختلفة في تلك البلاد.

وأشارت، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، إلى أنه يستثنى من قرارات المنع البعثات الدبلوماسية وحالات العلاج الطارئة والوفود الرسمية والوفود الاقتصادية والعلمية المصرح لها مسبقًا.

وطالبت الخارجية الإماراتية بضرورة التزام مواطني الدولة بالعزل الصحي في حال إصابتهم بفيروس كورونا، خلال فترة سفرهم، مع ضرورة التقيد بالإفصاح عند الإصابة وإبلاغ السفارة بالدولة المتواجدين بها، كما سيسمح بعودة المواطنين المصابين إلى الدولة بعد أخذ الموافقات اللازمة.

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