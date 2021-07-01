تراند الفن: رسالة جديدة من تميم يونس بعد اتهامه بالاغتصاب الزوجي: “بيقولوا لي اسكت ده الصح”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 10:09 مساءً - قال الفنان تميم يونس إنه سيظل يدافع عن حقوق المرأة، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع طليقته ندى عادل، التي أثارت جدلًا كبيرًا بعد اتهامها له بالاغتصاب الزوجي خلال فترة زواجهما.

وقال تميم، في فيديو جديد عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” عبر خاصية “استوري”: “بالرغم من كلمة اقعد ساكت وإن ده الصح، لكن أنا هفضل أدافع عن الحق وعن المرأة وحق المرأة طول ما ليا صوت وشكرًا”.

وفي وقت سابق، رد تميم يونس على محاولات البعض استغلال المحنة والأزمة، بعد تصريحات طليقته، وقال، في مقطع فيديو: “بعض الناس بتحاول استغلال المحنة اللي أنا فيها ويقولوا مفيش اغتصاب زوجي لا في اغتصاب زوجي”.

وتابع في منشور عبر خاصية “استوري” على “انستجرام”: “الدين الإسلامي بيقول الإسلام قال اهجروهن مش اغتصبوهن، وياريت محدش يتاجر بالمحنة اللي أنا فيها”.

وقبلها توجّه بالشكر لمن قدم له الدعم، وظهر في فيديو عبر “ستوري”، وقال: “بشكر كل الناس على الدعم الرهيب اللي أنا مش مستوعبه وبالنسبة للي عايزني أطلع أتكلم عن واحدة كانت مراتي ده مش هيحصل على واحدة كانت مراتي”، مضيفًا: “أنا مابعملش كدة وأمي مش مربياني على كده، الموضوع ده اتقفل لحد ما يتفتح بالقانون غير كده هو مقفول”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.