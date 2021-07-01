تراند الفن: واشنطن تدرج تركيا بقائمة الدول المتورطة بتجنيد الأطفال في الاشتباكات المسلحة بسوريا وليبيا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 10:09 مساءً - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الحكومة التركية استخدمت الأطفال كجنود داخل الأراضي السورية، من خلال تقديم دعم لفرقة السلطان مراد في سوريا، وهي فصيل من المعارضة السورية تدعمه أنقرة.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أنه تم إدراج تركيا إلى قائمة الدول المتهمة بالاتجار بالبشر، باعتبارها متورطة في استخدام الجنود الأطفال على مدار العام الماضي، بعدما أوضح التقرير الصادر لعام 2021 أن تركيا كانت تقدم دعمًا مكثفًا لفرقة السلطان مراد في سوريا.

ونقلت وكالة رويترز، عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية، أن الحكومة التركية استخدمت الجنود الأطفال في ليبيا أيضا، بدعم أنقرة الحكومة الليبية السابقة، ضد قوات الجيش الوطني الليبي، بإرسالهم للقتال، مشيرًا إلى أن تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج عضو بحلف شمال الأطلسي في قائمة قانون منع تجنيد الأطفال.

وأردف أن جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، وجهت اتهامات سابقة للجماعات المدعومة من تركيا بمهاجمة المدنيين بشكل عشوائي وتنفيذ عمليات الخطف والنهب، مطالبة أنقرة بالسيطرة عليهم.

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