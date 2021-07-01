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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 10:09 مساءً - أدمن 51 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد : قال عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية في مصر هشام الشاعر، إنه لا يوجد ما يمنع نزول المحجبات بالمايوه الشرعي للسباحة.
وأشار إلى أن المايوه الشرعي مسموح بحمامات السباحة الموجودة بالقرى والمنتجعات السياحية والفنادق بمنطقة الساحل الشمالي طالما أن المايوه مصنوع من مواد ملائمة لمياه حمام السباحة ولا تسبب أية أضرار صحية حال تفاعلها مع المياه. وفقاً لـ”الوطن”
ولفت إلى أن الغرفة طالبت في وقت سابق من كافة المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية بضرورة تعديل لوحة التعليمات والإرشادات الخاصة باستخدام حمامات السباحة لتشمل هذا المضمون بصورة واضحة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصر تحسم الجدل حول ارتداء المايوه الشرعي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.