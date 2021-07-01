تراند الفن: أنغام تمنع الصحفيين والقنوات الفضائية من تغطية حفلها بدار الأوبرا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 10:09 مساءً - بدأت الفنانة أنغام، منذ قليل، حفلها على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور كامل العدد من جمهورها ووسط إجراءات احترازية.

وفوجئ الصحفيون والقنوات الفضائية بقرار منع دخول أي صحفي أو مصور أو أي كاميرا لحضور وتغطية حفل أنغام، ضمن برنامج الأوبرا الصيفية على المسرح المكشوف.

ومنع أمن الأوبرا الصحفيين والمصورين ومراسلي القنوات الفضائية من تغطية الحفل، مؤكدين أن ذلك بناءً على رغبة الفنانة أنغام.

وحرص على حضور الحفل عدد من نجوم الفن أبرزهم الفنان إيهاب فهمي وزوجته وآخرون.

ومن المقرر أن تغني أنغام في الحفل مجموعة منتخبة من أعمالها الخاصة، التي قدمتها على مدار مشوارها الفني، منها “حالة خاصة جدا”، “بين البينين”، “أساميك الكتيرة”، “اتجاه واحد”، “اهي جات”، “متلخبطة”، “100 صورة”، “بتوصفني بتكسفنى”، “ده اللي عندي”، “سيدي وصالك”، “نفس الشوق”، “نزوة، “فنجان النسيان”، “انا بعته كتير”، “هبدأ مالاخر”، “مطمنة”، “وحدانية”، “بتحبها ولا”، “بعتلي نظرة”، “عرفها بيا”، “حتة ناقصة”، “ياريتك فاهمني” وغيرها.

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