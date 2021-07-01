تراند الفن: بعد تطبيقه اليوم.. مدير برنامج «الفحص المهني» يوضح آلية اختبار العمالة (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 10:09 مساءً - أوضح مدير برنامج الفحص المهني المهندس سعد العقيل أن الفحص المهني للعمالة في السوق المحلي، الذي بدأت أولى مراحله اليوم، يستهدف فحص المهنيين في 1099 مجالاً حرفياً.

وقال العقيل، في مداخلة على قناة “العربية”، إن البرنامج بدأ اليوم بمهنتي الكهرباء والسباكة والمهن التي تندرج تحتهما.

وأبان أن الاختبار يتكون من عملي ونظري في مجال تخصص العامل، مبيناً أن كل عامل يُمنح 3 محاولات لاجتياز الاختبار.

وحول آلية الاختبارات، أشار إلى أنها تنقسم إلى قسمين، 80% للتأكد من جودة العامل وتأديته لهذه المهنة، و20% للصحة والسلامة المهنية، للتأكد من أن العامل ملم بالسلامة المهنية تقليلاً للخسائر المادية والمعنوية.

وأضاف العقيل أن الفحص المهني يستهدف اختبار 1.7 مليون عامل، مؤكدا أن البرنامج يأمل أن ينتهي بحلول عام 2023 من المسار الداخلي لاختبار المهن.

يُذكر أن البرنامج يعمل في مسارين، الأول يهدف لفحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم بالتعاون مع مراكز فحص دولية، والثاني فحص العمالة المهنية الموجودة حاليا في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.