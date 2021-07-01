تراند الفن: البحوث الفلكية يكشف توقيت صلاة عيد الأضحى المقبل

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 10:09 مساءً - أعلن الدكتور جاد القاضي، اليوم الخميس، في بيان صحفي، أنه طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية سوف يولد هلال شهر ذو الحجــــة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 17 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبـــت الموافق 10/7/2021م، وتكون غــرة شهـــر ذو الحجــــة 1442هـ فلكيـــًا يوم الأحـــــد 11/7/2021م.

وأضاف البيان أنه ستكون وقفة عرفات لعام 1442هـ فلكيـــًا يوم الإثنيـــن 19/7/2021م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ فلكيـًا يوم الثلاثاء 20/7/2021م.

وفيما يلي بيان مفصل عن ظروف رؤية الهلال وأوجه القمر في مدينة القاهرة ومحافظات جمهورية مصر العربية وبعض العواصم العربية والإسلامية والغربية يوم تحري الهلال:-



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