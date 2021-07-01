- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 10:09 مساءً - أدمن 43 دقيقة مضت المرصد 18 زيارة
صحيفة المرصد : تصدر وسم “حنان المقبل تهدي أمها جيب لكزس”، مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة منصة تويتر، اليوم الثلاثاء، بعدما قامت المدونة بإهداء والدتها سيارة.
وظهرت الناشطة حنان المقبل، برفقة والدتها وقدمت لها العديد من الهدايا، لتتصدر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.
ورافقت حنان المقبل والدتها ممسكة بيدها إلى سيارتها الجديدة من نوع لكزس، بيضاء اللون، وقالت لها: “والله مو حقك، مو حقك، تعالي شوفي، في إشارة إلى الهدايا”.
وبخلاف السيارة، أهدت حنان المقبل والدتها عدة أطقم ذهب، وتم وضعهم على مقدمة السيارة”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “والله مو حقك” ..شاهد مشهورة سناب تهدي والدتها سيارة فارهة وأطقم ذهب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.