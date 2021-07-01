تراند الفن: نجوم الوطن العربي يدعمون المواهب السعودية بعد حفل محمد حماقي في جدة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 09:09 مساءً - أعلنت الشركة السعودية الرائدة في الترفية “بنش مارك” دعمها للمواهب السعودية الشابة، بتوجيهات المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، لتقديم وصلات غنائية للفنانين والفنانات السعوديين الشباب في بداية كل حفلة، وذلك بعد نجاح حفل محمد حماقي الذي قدم فيه الموهبة الشابة زينة عماد.

وأطلقت الشركة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “موهبتك مع بنش_مارك” لضمان الوصول لأكبر عدد من الشباب، وتصدر الهاشتاج ترند موقع التدوينات القصيرة “تويتر” فور إطلاقه.

وطلبت الشركة من خلال الهاشتاج الذي أطلقته مشاركة المواهب التي تطمح أن تكون أحد نجوم المسرح، كما أتاحت للشباب والشابات الموهوبين التقديم أيضًا من خلال الإيميل ‪[email protected]‬⁩ الخاص بلجنة استقبال المواهب بالشركة، وكتبت الدعم مفتوح للجميع.

من جانبه، شكر زكي حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة “بنش مارك”، تركي آل الشيخ على هذا الدعم، مشيدًا بمسؤولية الشركات في دعم المواهب السعودية وإظهارها قائلًا: “بدأنا من السعودية وإلى السعودية ومع السعوديين طموحنا لا يتوقف، هذه مسؤولية اجتماعية اعتمدنها منذ بداياتنا، نسأل الله التوفيق والنجاح بها، وأن نكون سببًا في إسعاد الناس وتحقيق أحلامهم”.

كما أشار حسنين إلى أنه مع إطلاق الهاشتاج والإيميل الخاص للمواهب، استقبلت اللجنة أكثر من 1500 موهبة من أنحاء المملكة، مع صعود هاشتاج “موهبتك مع بنش مارك” للترند رقم 1 في السعودية.

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