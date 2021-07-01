تراند الفن: لابورتا يعقد اجتماعًا مهمًّا غدًا لحل قضية ميسي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 09:09 مساءً - يعقد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، اجتماعا مهمًّا غدًا الجمعة، بمقر النادي، وذلك لبحث المشكلات الخاصة بالقضايا المالية ورواتب اللاعبين، والتي يأتي أبرزها قضية ليونيل ميسي.

وأصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعبًا حرًّا بشكل رسمي ونهائي ابتداءً من اليوم، وذلك بعد انتهاء تعاقده رسميًّا مع برشلونة أمس وعدم التجديد له حتى الآن.

وكشفت صحيفة “سبورت” أنه سيتم عقد اجتماع يوم الغد بين لابورتا رئيس برشلونة وتيباس، من أجل إيجاد حل لرواتب برشلونة.

هذه القضية أحد العوائق الرئيسية التي أخرت تجديد عقد ميسي، إذا تم حل المشكلة غدًا فإن فرصة إعلان تجديد عقد ميسي سوف تقترب لكنها ليست القضية الأخيرة، ما زال هنالك قضية الضرائب وجدولة المدفوعات.

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