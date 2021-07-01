تراند الفن: “التعليم” توجه باستكمال تدريس برامج التعليم الفني وفق منهجية الجدارات المهنية (مستند)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 09:09 مساءً - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إخطارًا لجميع المديريات، في إطار الخطة التنفيذية لقطاع التعليم الفني، لأعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية المبنية على منهجية الجدارات للعام الدراسى الحالى، لطلاب الصفين الأول والثاني الثاني في المدارس المطورة التي تطبق منهجية الجدارات والبالغ عددها، 105 مدارس، يتم التنبيه على مديري المدارس الفنية المطورة بضرورة استكمال وحدات برامج التعليم الفني المطورة، وفق منهجية الجدارات المهنية وتقييمها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ولفتت “التعليم” إلى أنه يتم استكمال تدريس الوحدات التي لم يتم تدريسها لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وتقييمها خلال الفترة من 10 حتى 29 من يوليو الجاري، وفى الفترة من 1 أغسطس حتى 14 أغسطس تنفيذ البرنامج العلاجي الثالث للطلاب الذين لم يجتازوا مخرج التعلم للفصل الدراسي الثاني بعد تسديد الرسوم المقررة، وفي الفترة من 4 سبتمبر حتى 16 من نفس الشهر تنفيذ برنامج علاجي للطلاب في الدور الثاني الذين لم يجتازوا التقييم في وحدة أو وحدتين من وحدات البرنامج ككل مع اعتبار الجدارات الأساسية ضمن وحدات البرنامج.

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