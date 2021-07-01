تراند الفن: “أوقفوا شق البطن”.. مبادرة توعوية لمنع الولادة القيصرية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 09:09 مساءً - قالت مي الشامي، مؤسسة مبادرة “أوقفوا الولادة القيصرية غير الضرورية”، إن بداية الفكرة كانت خلال فترة دراستها بالجامعة، عندما طلب منها تنفيذ فكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنذ ذلك الحين وهي تفكر في أسباب زيادة الولادة القيصرية في مصر.

وأضافت مي الشامي، خلال حديثها مع “القاهرة 24”: “النساء يقعن تحت مصيدة الأطباء، خاصة أن الحامل تعيش فترة خوف وقلق بسبب الحمل والولادة، وهناك بعض الأطباء يفضلون الولادة الطبيعية، لأنها أقل عددًا في الساعات، فبدلًا من خوض عملية طبيعية لمدة ساعات، يخوض القيصرية في ساعة أو نصف ساعة”.

وتابعت: “مررت بتجربة شخصية، وكنت مسافرة وقت الحمل، شوفت أن في الخارج بيفضلوا الولادة الطبيعية لآخر لحظة، لكن في حالات معينة، لازم ولادة قيصرية، وده يتعلق بأسباب صحية”.

وأردف أنها ستستعين خلال الفترة المقبلة بأطباء نفسيين في المبادرة، لمساعدة المرأة بعد الولادة الطبيعية والقيصرية، لأن هدفها هو التوعية والمساندة للنساء خلال فترة من أصعب اللحظات في حياة كل امرأة.

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