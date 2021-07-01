تراند الفن: صدور رواية “تشبهين بغداد” لبهاء حجازي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 09:09 مساءً - طرحت السراج للنشر والتوزيع، أحدث روايات الكاتب الصحفي بهاء حجازي، والمعنونة بـ “تشبهين بغداد”، وهي رواية نفسية اجتماعية بها خط رومانسي.

تشبهين بغداد، هي الرواية الخامسة للكاتب بهاء حجازي، بعد روايات “لم تعتنق دينا بعد، واموات يرزقون، وما بعد رحيله، ومنزل الرجل الأعمى، وكتاب لعلاج الاكتئاب بالضحك، حمل اسم “خلاص الكرسيين اللي قدام”.

وبهاء حجازي، كاتب صحفي، حصل على بكالوريوس الإذاعة والتليفزيون من كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وعمل في العديد من الإصدارات الصحفية المصرية والعربية، ويعمل مدرس لورش السيناريو والرواية.

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