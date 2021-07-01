تراند الفن: قانوني: الحديث عن الاغتصاب الزوجي ليس من الحياء لأنه يخرج أسرار غرف النوم

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 09:09 مساءً - قال المحامي والقانوني عصام عجاج، إن مصر من أكثر الدول العربية التي بها حالات الضرب من قبل الزوجة لزوجها، موضحًا أن قانون العقوبات يعاقب على جريمة الضرب حتى وإن لم يترك أثرًا على المجني عليه.

وأكد عجاج، في حواره مع الفنانة نشوى مصطفى ببرنامج “بنت البلد ” المذاع على قناة “صدى البلد 2″، أن الحديث عن الاغتصاب الزوجي ليس من الحياء، لأنه يخرج أسرار غرف النوم، مشيرًا إلى أن الاغتصاب ليس فقط عنفًا في العلاقة، لكنه قد يكون اغتصابًا نفسيًّا ومعنويا.

وفي نفس السياق، قال الشيخ سيد زايد، الداعية الإسلامي، إن العلاقة الزوجية بين الشريكين يجب أن تكون سِرية للغاية لا يعلم أحد تفاصيل ما يُحكى أو يدور بينهما مِصداقًا لقوله تعالى: “هن لباس لكم وأنتم لباس لهن”، لافتًا إلى أنه لا يجوز جِماع المرأة في أثناء مدة حيضها، فهناك تعاليم إسلامية يجب على الجميع ألا يخرقها حتى لا يرتكب إثمًا عظيمًا.

وأضاف زايد، أن العلاقة الزوجية قائمة على السكينة والمودة والرحمة بين الرجل والمرأة، وأي عنف يخرق هذه القواعد الثلاث يُعد مكروها.

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