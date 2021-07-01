شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات هائلة لمدة 5 أيام تصل ل 60% ألحق التخفيضات

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عروض بنده الأسبوعية في المملكة العربية السعودية، إذا كنت ترغب في تلبية احتياجات منزلك من الطعام والشراب والأكلات المسلية فيمكنك التوجه إلى هايبر بنده أينما كنت متواجد في المملكة العربية السعودية، نظراً لأنه يوجد للهايبر سلسلة فروع ممتدة في أرجاء المملكة بالإضافة إلى أنه يقدم في جميع فروعه أفضل العروض من أجل الاستفادة منها، وإليكم في هذا المقال تخفيضات هايبر بنده. عروض بنده الأسبوعية أقوى خصومات بنده في السعودية: خصومات بنده شراب التوت فيمتو وصل سعره إلى 26.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 33.90 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم وصل سعر شراب مركز برتقال سن كوبك إلى 9.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 12.95 ريال سعودي.

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بلغ سعر آيس كوفي سيتي كافي إلى 7.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 13.50 ريال سعودي.

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عروض بنده اليوم عصير أورجنال وصل سعره إلى 6.25 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 12.50 ريال سعودي.

خصومات بنده جبن أبيض دوبل كريم هنغاري وصل سعره إلى 14.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 22.95 ريال سعودي.

جبن قليل الدسم بدر بالحبة السوداء وصل سعره إلى 22.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 32.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية خصومات هائلة لمدة 5 أيام تصل ل 60% ألحق التخفيضات - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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