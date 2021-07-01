نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات في المقال التالي

عروض العثيم الأسبوعية في السعودية، خصومات العثيم تم وضعها على الكثير من المنتجات الغذائية المختلفة كالخضروات والفواكه والأجبان والألبان وغير ذلك وبأرخص الأسعار، كما يمكنكم الاستفادة من جميع عروض العثيم أينما كنت متواجد داخل المملكة العربية نظراً لأن الهايبر له سلسلة فروع ممتدة في أرجاء المملكة، وإليكم في هذا المقال أبرز عروض متجر العثيم. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم اليوم في المملكة العربية السعودية تخفيضات العثيم شيبس تسالي كاتشب وصل سعره إلى ٢.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٣.٩٥ ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين شيبس ليز وصل سعره إلى ٥.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٨.٥٠ ريال سعودي.

بلغ سعر شيبس جبن أقواس ٩.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل ذلك كان ١٢.٩٥ ريال سعودي.

وصل سعر شيبس ليز فلفل إلى ٩.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ١٢.٥٠ ريال سعودي. تخفيضات العثيم السعودية تنزيلات العثيم الأخيرة على كيك فولتي بحشوة فانيليا وصل سعره إلى ٤.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٦ ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم وصل سعر بسكويت أوريو الأصلي إلى ١٠.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض ١٤.٩٥ ريال سعودي.

تخفيضات العثيم شوكولاتة كابوريا وصل سعرها إلى ٢٠.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان ٢٧.٩٥ ريال سعودي.

بسكويت تويكس توب وصل سعرها إلى ١٥.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان ١٨.٩٥ ريال سعودي.

ويفر كيت كات أصابع وصل سعرها إلى ٢٨.٩٥ ريال سعودي، بينما سعرها قبل دخولها إلى العرض كان ٣٣.٩٥ ريال سعودي.

وصل سعر كورن فليكس كلوفز إلى ١٣.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ١٦.٩٥ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.