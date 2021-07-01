شوف عروض هايبر بنده الأسبوعية حتى 6 يوليو

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عمر شويل - جدة هايبر بنده ، مجموعة عروض هايبر بنده الاسبوعية، باقة كبيرة من العروض المتنوعة على عدد من السلع، يقدم أقوى العروض والتخفيضات التي ينتظرها جميع العملاء، فهو يقوم بتقديم أفضل المنتجات لجميع المواطنين بأفضل الأسعار، يوفر جميع احتياجات الفرد هو وأسرته، ويقدم الكثير من التخفيضات على جميع المنتجات، ويقدم تخفيضات كبيرة وهائلة للصيف، جميع العروض متوفرة في كافة الفروع داخل المملكة العربية السعودية، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع أسواق بنده في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني، العروض سارية من 30 يونيو الموافق 20 ذو القعدة إلى 6 يوليو الموافق 26 ذو القعدة، طماطم كاتشب هاينز عبوة ضاغطة 1 ك 1+1 بسعر 26.95 ريال بدلا من 5.90 ريال.

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هايبر بنده ، عمل اللحم المشوي على الفحم، المكونات، 2 كيلو لحم مكعبات، 7 ثمرات طماطم 5 ثمرات من البصل، ربع كوب من زيت الزيتون، ربع كوب من عصير الليمون، معلقة من الملح والفلفل والبهارات، ربع كوب من عصير الليمون، طريقة التحضير، 1- يتم تقشير البصل وتقطيعه الى قطع، 2- يتم وضع جميع المقادير عدا الطماطم في وعاء لمدة ساعة، 3- يتم وضع اللحم مع البصل والطماطم في أسياخ الشواء، 4- توضع الأسياخ على الفحم وننتظر حتى تنضج، مكعبات لحم بقري استرالي 1 ك بسعر 36.95 ريال.

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طريقة عمل السمك القاروص، المكونات، ثلاث ملاعق كبيرة من الأعشاب، نصف كوب من الليمون وزيت الزيتون، أربع حبات من البرتقال، ثلاثة فصوص من الثوم، قليل من الملح والفلفل الاسود، الطرخون وإكليل الجبل، ثلاث حبات من سمك القاروص، طريقة التحضير، 1- تتبيل السمك من الداخل بالفلفل والملح، ثم حشية بكل من أعواد الطرخون وإكيل الجبل، 2- خلط الاعشاب ودهن الطبقة الخارجية، 3- يتم وضع السمك وشرائح البرتقال داخل قالب شواء وتترك لمدة ربع ساعة على درجة حرارة متوسطة، 4- يتم ازالة الاعشاب ويوضع في طبق مع بعض قطع الليمون، فيليه قاروص بالجلد 1 ك بسعر 39.95 ريال.

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فوائد الجمبري، 1- يساعد في مقامة السرطان، 2- يفيد الدورة الدموية وخلايا الدم بسبب دعمة لتكوين خلايا الدم الحمراء، 3- ينظم عمل الانزيمات وغني بالمعادن مثل الزنك والسيلينيوم هم من المعادن المهمة لتنشيط الانزيمات، 4- يساعد في في فقدان الوزن يحتوي على فيتامين د الذي يساعد في التخلص من الوزن ، 5- يعزز صحة البشرة والشعر.