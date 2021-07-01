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رقم مسابقة الحلم 2021 mydream mbc لجميع الدول لدخول سحب 250.000$ الليلة

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أحمد سيد 0 تبليغ

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مسابقة الحلم 2021 mydream mbc لجميع الدول لدخول سحب 250.000$ الليلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رقم مسابقة الحلم 2021 لكافة الدول العربية المتاحة من جانب المسابقة لإرسال الرسالة النصية التي تحتوي على كلمة من الكلمات الثلاث المعلن عنهم من قبل الشركة المنظمة، حيث يبحث العديد من الراغبين في الاشتراك في مسابقة الحلم لهذا العام عن رقم مسابقة الحلم المرادف لبلدهم.

لذلك فقد قمنا بتوفير جدولاً يتضمن كافة الأرقام التي سيحتاج إليها راغبي المشاركة في مسابقة الحلم 2021، وتتيح مسابقة الحلم أكثر من طريقة للتسجيل في السحوبات الخاصة بالمسابقة، حيث يمكن التسجيل في الحلم من خلال التسجيل في خدمة الاشتراك للحلم، أو من خلال المشاركة من خلال الرسائل النصية sms، أو عن طريق الاشتراك من تطبيق مسابقة الحلم، أو عبر موقع مسابقة الحلم الرسمي الإلكتروني، كما يمكن الاشتراك في المسابقة الرديفة.

رقم مسابقة الحلم 2021
كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم موسم 2021 برسالة نصية على الرقم المرادف لبلدك

أرقام مسابقة الحلم 2021

أتاحت مسابقة الحلم عبر موقعها الإلكتروني أرقام الحلم التفاعلية للعديد من الدول العربية للاشتراك في الموسم الجاري.

حيث يمكنكم التعرف على رقم الحلم المرادف لبلدك والتكلفة لكل رسالة أو اتصال مباشر من خلال جدول أرقام مسابقة الحلم التفاعلية التالي:

الدولة

شركة الاتصالات

الرقم

الوسيلة

التكلفة لكل رسالة

السعودية

STC

Mobily

Zain

Virgin Mobile

Lebara

858888

650444

755505

300300

313131

SMS

5.75 ريال

الإمارات

Etisalat

Du

5544

3636

SMS

3.15 درهم كل يوم و .5.25 دراهم رسالة

الكويت

stc

4141

SMS

500 فلس

عمان

Omantel

90434

SMS

500 فلس

البحرين

Batelco

stc

Zain

94000

SMS

500 فلس

العراق

Asiacell

Korek

Zain

2266

2180

2770

SMS

1200 دينار عراقي

فلسطين

Jawwal

Wataniya

1625

6144

SMS

3.5 NIS

مصر

Vodafone – Etisalat – Orange – WE

 

WE -Vodafone – Etisalat – Orange

95458

95450

SMS

5 جنيهات مصرية

الأردن

Orange

Umniah

Zain

98858

SMS

70 قرش

المغرب

Maroc Tel

INWI

Orange

9669

SMS

9 دراهم مغربية

سوريا

Syriatel

MTN

1565

SMS

100 ليرة سورية

تونس

Tunisie telecom

Orange

Ooredoo

85988

SMS

1.5 دينار تونسي

طريقة التسجيل في مسابقة الحلم 2021

من يرغب في التعرف على كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 والخطوات الصحيحة لكل طريقة من طرق التسجيل في برنامج الحلم موسم 2021م لدخول سحب مسابقة الحلم القادم للتأهل وزيادة فرصة الفوز بالجائزة المرصودة والمعلن عنها رسمياً من قبل المنظم “شركة mbc”، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

موقع مسابقة الحلم الرسمي

تتيح مسابقة الحلم موقعها الإلكتروني أمام الراغبين في الاشتراك من خلال الموقع الرسمي، حيث يمكن دخول السحب القادم لمسابقة الحلم عن طريق الدخول إلى موقع مسابقة الحلم الرسمي ثم اختيار مفتاح الدولة التابع من ضمن الدول الآتية (السعودية – مصر – المغرب – تونس – الأردن – سوريا – العراق – الكويت – عمان – الإمارات – فلسطين – البحرين).

ثم تعبئة رقم الهاتف الجوال الخاص بالمشترك والنقر على اشترك الآن، ومن يرغب في الحصول على رابط دخول موقع مسابقة الحلم الرسمي للاشتراك عبر الإنترنت أو الإطلاع على تفاصيل المسابقة من حيث الشروط والأحكام وغيرهم، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط دخول موقع مسابقة الحلم (mydream.mbc.net) الرسمي.

رقم مسابقة الحلم 2021
رقم مسابقة الحلم 2021

ويجب العلم أن المنظم قد أتاح إمكانية الاشتراك في مسابقة الحلم لكافة الراغبين في المشاركة من جميع الدول المتوفر لديها خدمة الاشتراك والبالغين سن الرشد، وتم استثناء العاملين لدى المنظم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة وأزواجهم وأزواج أي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة من الاشتراك في المسابقة هذا الموسم.

اسم الفائز في مسابقة الحلم اليوم 2021

تم الإعلان يوم السبت بتاريخ الخامس عشر من شهر مايو 2021م عن اسم الفائز في مسابقة الحلم بالجائزة الأكبر منذ بدء موسم الحلم 2021م.

حيث تم إجراء السحب على مبلغ نصف مليون دولار أمريكي عبر برنامج كلنا نفوز الليلة بتقديم الإعلامي “مصطفى الأغا”، وأعلن عن اسم الفائز في السحب وهو مواطن مصري يقيم بالمملكة العربية السعودية يمكنكم التعرف عليه من خلال التالي:

كما أعلنت عن فوز حمزة البشير من الكويت بمبلغ 30.000$ جائزة سحب تطبيق الحلم خلال رمضان، ويمكنكم الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال اتباع الطريقة الموضحة بالمقال.

أسماء الفائزين مسابقة الحلم يونيو 2021

أعلنت الشركة المنظمة لمسابقة الحلم إم بي سي بشكل رسمي عن فوز خمسة أشخاص خلال شهر يونيو 2021م، وتحديداً بتاريخ العاشر من شهر يونيو 2021م، ويمكنكم التعرف على الأسماء الفائزة والدول التابعين لها وقيمة الجائزة من خلال التالي:

  1. مسعد فهد العنزي من الكويت، وقد فاز بمبلغ 5.000$ جائزة المستوى البرونزي.
  2. إبراهيم علي أحمد من السعودية، وقد فاز بمبلغ 15.000$ جائزة المستوى الذهبي.
  3. حلمي إبراهيم غلاب من مصر، وقد فاز بمبلغ 20.000$ جائزة المستوى البلاتيني.
  4. محمد مبارك طه من السعودية، وقد فاز بمبلغ 30.000$ جائزة المستوى الماسي.
  5. ربيع التنبوك من سوريا، وقد فاز بمبلغ 10.000$ جائزة المستوى الفضي.

سحب مسابقة الحلم الليلة

تم الإعلان من جانب الإعلامي مصطفى الأغا مقدم جوائز مسابقة الحلم عن قيمة سحب مسابقة الحلم القادم عبر حساب المسابقة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

حيث بلغت قيمة السحب القادم ربع مليون دولار 250.000$، ولم يتم تحديد موعد سحب الحلم القادم حتى الآن، فقط قم بالاشتراك عن طريق إرسال رسالة على رقم مسابقة الحلم 2021 المرادف لبلدك أو التسجيل عبر موقع مسابقة الحلم الرسمي برقم الهاتف.

وقد أعلنت المسابقة أيضاً عن إتاحة الفرصة لربح منزل على جزيرة اليونان، حيث أوضحت المسابقة أن جميع المشاركات منذ بدء موسم مسابقة الحلم 2021 تؤهل المشاركين والمشاركات بشكل تلقائي لسحب منزل الأحلام.

وسيتم الإعلان عن تاريخ سحب منزل الأحلام في وقتٍ لاحق من قبل المسابقة، ومن يرغب في الحصول على رقم مسابقة الحلم 2021 للاشتراك في السحب القادم، يمكنه ذلك من خلال الجدول المرفق بالمقال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رقم مسابقة الحلم 2021 mydream mbc لجميع الدول لدخول سحب 250.000$ الليلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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