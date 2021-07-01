نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “Dream” كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021.. الليلة السحب على جائزة 250000 دولار على شاشة mbc في المقال التالي
عمر شويل - جدة اقترب موعد السحب على جائزة 250 ألف دولار أمريكي في برنامج مسابقة الحلم، حيث لم يتبقى غير ساعات قليلا على إعلان أسماء الفائزين في مسابقة الحلم، ويسارع الكثير من المواطنين إلى الاشتراك في هذه المسابقة من أجل كسب الجوائز المالية، ويبحث الكثير عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم كما ويرغب العديد من المواطنين في معرفة أرقام مسابقة الحلم، بحثا عن ربح الجوائز المقدمة من المسابقة، ونتعرف معكم في سطور هذا المقال على كافة التفاصيل المتعلقة بموعد المسابقة الذي يعرض مساء اليوم الخميس 1 يوليو 2021 على شاشة ام بي سي.
تعد مسابقة الحلم من أضخم المسابقات وأشهرها على مستوى الوطن العربي، حيث يشترك في هذه المسابقة عشرات الآلاف من المشتركين من أجل كسب الجائزة الكبرى، وأعلنت مسابقة الحلم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن موعد السحب اليوم على جائزة 250000 دولار، ويسارع الكثير في الاشتراك ليكون من ضمن الرابحين هذه الليلة، حيث سيتم الاعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة الحلم خلال برنامج صدى الملاعب، ويقدم البرنامج مصطفي الآغا، ويتطلع الكثير من المشتركين ليكون أحد الفائزين هذا اليوم.
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021
يمكن لكافة المواطنين الاشتراك في مسابقة الحلم، ولك يجب أن يكون المشترك عربي وعمره بأدنى حد 18 عام، وتستطيعون الاشتراك عن طريق إرسال كلمة dream أو حلم على الأرقام المرادفة لدولتك، أو من خلال الاتصال بالرقم الدولي الموحد (008821622775627)، كما وفرت المسابقة امكانية الاشتراك من خلال الانتقابل إلى رابط المسابقة على الموقع الإلكتروني الخاص بها ويجب على المتشرك ادخال البيانات الشخصية بشكل صحيح، كما يمكن لكم تحميل تطبيق حلم عبر الهاتف المحمول والاشتراك عن طريقه.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم جميع الدول
أرقام مسابقة الحلم من مصر:
- Etisalat 95450
- Vodafone 95450
- Orange 95450
أرقام مسابقة الحلم من العراق:
- Asiacell 2266
- Korek 2180
- Zain 2833 1200
أرقام مسابقة الحلم من الأردن:
- Orange 98880
- Umniah 98858
- Zain 98858 70
أرقام مسابقة الحلم من فلسطين:
- Jawwal 1623
- Wataniya 6750
أرقام مسابقة الحلم من سوريا:
- MTN 1736
- Syriatel 1736
أرقام مسابقة الحلم من موريتانيا:
- Mauritel 1559
أرقام مسابقة الحلم من المغرب:
- Inwi 9669
- Orange 9669
أرقام مسابقة الحلم من تونس:
- Tunisie Telecom 85988
- Ooredoo 85988
- ORANGE 85988
أرقام مسابقة الحلم من الكويت:
- Zain 96922
- VIVA 50640
- GSM 4141
- gsm 4141
أرقام مسابقة الحلم من السعودية:
- Mobily 650444
- Zain 755505
- Zain 755505
- Mobily 650444
- LEBARA 313131
- Virgin Mobile 300300
- Thuraya 0088216101074
أرقام مسابقة الحلم من الإمارات:
- Etisalat 6070
- Du 3636
أرقام مسابقة الحلم من البحرين:
- Batelco 94000
- VIVA 98885
- VIVA 98885
- Batelco 94000
أرقام مسابقة الحلم من عُمان:
للاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الرقم الدولي الموحد: (GSM 0088216101092).
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