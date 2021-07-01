تراند الفن: وصول منتخب بلجيكا إلى ألمانيا لمواجهة إيطاليا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 07:10 مساءً - وصل منتخب بلجيكا، منذ قليل إلى ألمانيا استعدادًا لمواجهة منتخب إيطاليا، في منافسات دور الثمانية من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020.

ويلتقي المنتخبين، الجمعة المقبلة، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية.

وتمكن منتخب بلجيكا من الفوز على نظيره البرتغال بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة يورو 2020.

وتأهل المنتخب الإيطالي بعد الفوز على نظيره النمسا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020.

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