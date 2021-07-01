تراند الفن: مصر.. شابان يتحرشان بفتاة في ميدان عام

صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقطع فيديو يوثق لحظة تعرض فتاة في العقد الثاني من العمر، وتعمل في جمع القمامة، للتحرش من جانب شابين، بمحافظة الفيوم بـ مصر.

وظهرت الفتاة المصرية وهي ترتدي جلبابا أسود وخمارا، وهي تجمع أكياس القمامة من ميدان المسلة “أحد أشهر ميادين محافظة الفيوم، لتفاجأ بشابين من المتسولين يتحرشان بها.

وحاولت الفتاة الدفاع عن نفسها فالتقطت قطعة حجر من الأرض وبدأت في رشقهما بها إلا أنّهما بادلاها الرشق بالحجارة، وسط مرور عشرات السيارات التي لم يتوقف أحد منها للمساعدة.

وظل الشابان يتحرشان بعاملة جمع القمامة وسط دفاعها عن نفسها، وأزالوا عنها حجابها عدة مرات فكانت تعيد ارتداءه، ثم اعتديا عليها بالضرب، حيث قام أحدهما بلي ذراعها عدة مرات حتى كاد أن يكسره، ثم احتضنها بالقوة.