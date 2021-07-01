فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 07:10 مساءً - حصل الثنائي يوسف إبراهيم “أوباما” وإمام عاشور لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من مران اليوم الخميس.
ويغيب الثنائي عن مباراة الفريق المقبلة أمام غزل المحلة في الدوري، بسبب الإيقاف للحصول على البطاقة الصفراء الثالثة.
ويواصل الزمالك تدريباته استعدادًا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم الاثنين المقبل، على ستاد القاهرة، في تمام الساعة التاسعة مساء، في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كارتيرون يمنح ثنائي الزمالك راحة من التدريبات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.