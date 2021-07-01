تراند الفن: رسميًا.. فيران ريفرتر يتولى منصب المدير العام ببرشلونة خلفًا لأوسكار جراو

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 07:10 مساءً - أعلن نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، عن تعديل في المناصب الإدارية والخاصة بتقارير النادي وفريق كرة القدم، خاصة بعد الفترة الانتقالية بين رحيل جوسيب ماريا بارتوميو عن رئاسة البلوجرانا وقدوم لابورتا.

وقال نادي برشلونة في بيان رسمي منذ قليل: “يتولى فيران ريفرتر منصب المدير العام الجديد لنادي برشلونة، قبل ذلك، تمت دعوته بالفعل في عدة مناسبات من قبل الكيان الكاتالوني للقاء النادي، بالإضافة إلى فريق المديرين التنفيذيين الجديد”.

وأضاف البيان: “يحل فيران ريفرتر محل أوسكار جراو، المدير التنفيذي السابق، الذي ظل في منصبه خلال الفترة الانتقالية بين استقالة مجلس إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، ومجلس الإدارة برئاسة كارلوس توسكيتس، والأسابيع الأولى من ولاية مجلس الإدارة الجديد برئاسة لابورتا”.

وأنهى فريق برشلونة الموسم الماضي من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا” في المركز الثالث برصيد 79 نقطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.