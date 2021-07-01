نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وتخفيضات هايبر بنده الأسبوعية في كافة فروع المملكة العربية السعودية في المقال التالي

تعتبر تلك الفصول من كل عام هي أكثر الفصول التي يكثر بها توافر السلع والمنتجات لذلك تزداد فترات العروض لتصبح أسبوعية في المتاجر الضخمة بالمملكة العربية السعودية حيث تقوم سلسلة هايبر بنده بالسعودية بطرح العديد من العروض خاصةً على المنتجات الغذائية والتي تنتشر فروعه في الرياض ومكه والقطيف وكافة مدن المملكة ويكتسب شهرة محلية تجعله في أوائل المتاجر بالمملكة حيث يوجد به جميع المنتجات التي يمكن أن يحتاجها الإنسان سواء المنتجات الغذائية والتي تعتبر أكثر إستهلاكاً بشكل دوري مستمر وكذلك من ناحية الأجهزة والأدوات المنزلية والملابس والمشتريات ولوازم الأطفال، ويتم أحياناً طرح عروض ضخمة على كافة المنتجات ولكن حالياً يوجد عروض على بعض من المنتجات مثل المنتجات الغذائية فقط والتي تضم الألبان واللحوم والأسماك والخضراوات والفواكه، ويتسائل البعض عن معرفة ثمن السلع داخل العرض لذلك نقدم لكم كافة الأسعار التي يحتاجها المواطنين عبر السطور التاليه. عروض هايبر بنده على المنتجات الغذائية العروض: يحظي قسم الحلويات بعروض هائلة حيث يصل ثمن كيلو البيتي فور إلي 18 ريال سعودي داخل العرض، وبحوالي 28 ريال بدون عروض.

كذلك قسم المعجنات والكيك حيث يصل سعر الكيك المستورد سواء بنكهات الجزر أو نكهات الفواكه بسعر 5 ريال سعودي داخل العرض، وبحوالي 8 ريال سعودي بدون العرض.

تخفيضات بنده على الكرواسون بحشوة الجبنة بسعر 15 ريال سعودي داخل العرض، وبحوالي 18 ريال سعودي بدون العرض.

أربع وحدات من الدونات بسعر يصل إلي 4 ريال سعودي داخل العرض، وبحوالي 7 ريال سعودي بدون العرض.

أربع وحدات من مافل تربيل الشوكولاتة ويصل سعره إلي 9 ريال سعودي داخل العرض، وبحوالي 13 ريال سعودي بدون العرض.

تخفيضات على قسم الدجاج حيث يصل سعر صدور الدجاج تندر رويال إلي 90 ريال سعودي داخل العرض، وحوالي 145 ريال سعودي بدون العرض.

عروض خاصه بأقسام الألبان والجبن حيث يصل سعر حليب كامل الدسم طويل الأجل بسعر 46 ريال سعودي داخل العرض، بدلاً من 58 ريال قبل العرض. عروض بنده اليوم: زيت نباتي نقي ماركة دوار الشمس يبلغ سعر الكيلو جرام 19 ريال سعودي داخل العرض، بدلاً من 34 ريال سعودي قبل العرض. الوسوم عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات هايبر بنده الأسبوعية في كافة فروع المملكة العربية السعودية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض وتخفيضات هايبر بنده الأسبوعية في كافة فروع المملكة العربية السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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