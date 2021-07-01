نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم Panda تحت شعار وفر حتى النصف من بنده الصفحة الرئيسية في مجله بنده الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر المملكة العربية السعودية هي أكبر دولة عربية، لذلك تحتوي على العديد من الهايبرات الكبرى للتسوق، والتي تعتبر خروجة معظم السعوديين، وكلما زادت مساحة الهايبر زاد الإقبال عليه، ويعتبر هايبر بنده ماركت Hyper Panda market هو أكبر هايبر ماركت للتسوق، وكذلك يعتبر خروجة متكاملة، وليس فقط هايبر للتسوق، وكذلك لأن عروض بنده تعد أفضل أسعار في الأسواق، وكذلك فهي موجودة على جميع المنتجات الغذائية، والغير غذائية بجميع الفروع.

عروض بنده اليوم في السعودية

خصومات مميزة جداً لهذا الأسبوع قبل عيد الأضحى المبارك على جميع منتجات الأجبان، ومنها: عرض مميز على الجبن الأبيض الدوبل كريم من هانغري Hungry، وكذلك على الزيتون الأسود، والأخضر الكلاماتا، وعلى شرائح الزيتون الأسود اللبناني، كما يوجد خصم آخر على مربى التوت الشامي بالفراولة، والمشمش الطبيعي من ماركة شهد Shahd، وكذلك على العسل اليوناني مع الطحينة، وعلى الطحينة مع الشكولاتة مميزين المذاق من بنده ماركت، وأيضاً خصم مميز على المكدوس الفاخر من العلندا Al Alanda.

عروض بنده على المخبوزات

خصم مميز من بنده على سعر البسكويت المصري المدور مميز المذاق من بنده، كما يوجد خصم ممتاز على عبوة الدونات المكونة من أربع حبات ذات الطعم اللذيذ، وأيضاً السعر المناسب جداً من Panda على الكوكيز بنكهاته المختلفة: بالشكولاتة، وجوز الهند، وبقمر الدين، والتمر، وكذلك الكوكيز بالشوفان والزبيب الصحي، وكذلك العرض على الميني كرواسون بالجبنة، وكذلك الساده.

مفاجآت بنده لهذا الأسبوع

وتتواصل معنا الخصومات الجديدة المقدمة من بندة ماركت بأفضل الأسعار، والتي تشمل: خصومات على أكياس خبز التوست الأسمر الصحي المقدمة من يومي Yaumi، كما يوجد خصم ممتاز على الخبز بالحليب الممتاز من سويتز، وأيضاً عرض على شرائح الخبز الأبيض من هرفي Herfy، كما يتوفر خصم متميز على الكيك الصغير بالزبيب من نحول، وكذلك على كهك الحفلة الشهي من ماركة سويتز بكريمة الفانيليا، كما يتوفر العرض أيضاً على خبز التورتيلا الأصلي من نفس الماركة المتميزة، كل هذا وأكثر على موقع بندة في مجله بنده.