تراند الفن: نضال الأحمدية لوالد حسام حبيب: “استحي وروح اقعد تحت بناية شيرين عبد الوهاب” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 06:09 مساءً - وجهت الإعلامية نضال الأحمدية، مالكة مجلة “الجرس”، رسالة لوالد الفنان حسام حبيب، بعدما نشرت تسجيلًا صوتيًا لوالده حسين حبيب يخص تفاصيل حياته الشخصية وعلاقته بالمطربة شيرين عبد الوهاب.

وقالت نضال خلال لقائها في برنامج “Stars On” والمذاع عبر قناة UTV، موجهة رسالتها لوالد حسام حبيب: “عليه أن يتقدم بدعوى قضائية ما دام يود أن يثبت أن التسجيل الصوتي ليس صوته، هادا مش شغل حدا”.

وتابعت الإعلامية اللبنانية: “كل محاولات هاد الرجل بالدفاع عن نفسه كتير، وعيب، وكان عليه أن يستحي ويروح يقعد تحت بناية شيرين ويتوسل لرضاها”.

وقالت نضال، في تصريح لـ“القاهرة 24”: “أنا في لوس أنجلوس، وعندنا هنا فيه قانون بيحمينا حق الحصول على المعلومات، تقدروا تبحثوا عنه وتتأكدوا”.

وتابعت: “وإذا له حق بيجي ياخده طبعًا، إحنا كرماء بكل شيء”، مؤكدة أنها تفهم جيدًا ما يدينها وما لا يدينها بحقوق النشر.

ووجّه حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، رسالة لنجله بعد قبول اعتذاره عما بدر منه بسبب التسجيل الصوتي المسرب، وكتب تعليقًا على منشور نجله: “ربنا يعزك، ونفسي أشوفك أحسن واحد وزوجتك المُحترمة فخر لمصر والعرب”.

وأضاف: “نجمتنا الأولى اللي شرفّت عيلتنا، وزرعت الحب، ليك حق تحبها وتعشق تراب رجلها زي ما قالت عليك آخر الرجال المُحترمة، هيا كمان مُحترمة جدًا سيدة الغناء العربي”.

وأعلن حسام حبيب في منشور عبر حسابه بموقع “انستجرام” قبوله اعتذار والده، مؤكدًا أنه يغار على والده مثلما يغار على بيته وزوجته، إذ كتب: “أنا ما أقبلش أبدًا إنك تقول على نفسك عجوز خرّف بحكم السن لأني زي ما بغير على بيتي ومراتي، برضه غصب عني بغير على أبويا مهما آذتني ومهما عمل”.

وتابع مُستشهدًا بآية من القرآن: “لأنك عارف إني عمر ما همني رأي حد فيّا يهمني بس رضا ربنا عني وأنا هاعمل زي ربنا سبحانه وتعالى أمرني – وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا”.

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