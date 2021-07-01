تراند الفن: تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك.. واحتفالية خاصة لـ”الجزيري”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران اليوم الخميس، بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي.

وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون، على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

ويرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الوصول إلى أعلى مُعدلات اللياقة البدنية، استعدادًا لخوض لقاء الغزل المقبل.

واحتفل لاعبو الفريق، بتوقيع التونسي سيف الدين الجزيري على عقود انضمامه للفريق بشكل نهائي.

وأقام لاعبو الزمالك ممرًا شرفيًا قبل انطلاق التدريب، بعد إعلان الإدارة تفعيل بند شراء اللاعب من المقاولون.

وبمقتضى العقد، يستمر الجزيري مع الزمالك لمدة 3 سنوات، وينتهي عقده بنهاية عام 2024.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها، الاثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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